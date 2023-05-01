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По факту убийства 90-летней москвички возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины 1933 года рождения. Об этом 1 мая сообщили в столичном главке СК.

«Утром 1 мая в квартире жилого дома, расположенного на улице Расплетина в городе Москве, обнаружено тело пожилой женщины 1933 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений в области живота», — сообщило ведомство в Telegram.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Накануне в квартире на проспекте Маршала Жукова обнаружили завернутое в ковер тело мужчины с признаками насильственной смерти. Менее чем через три часа был задержан подозреваемый в совершении преступления.

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