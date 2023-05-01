Пожар на месте схода локомотива с рельсов под Брянском локализовали

В результате взрыва на железнодорожных путях, из-за которого локомотив грузового состава и четыре вагона сошли с рельсов, произошел пожар, сейчас возгорание локализовано, тушение продолжается. Об этом 1 мая сообщил источник «Известий».

Всего в составе было 78 вагонов, осуществлялась перевозка цистерн с неустановленным веществом и пиломатериалов, последние загорелись в результате происшествия.

В поезде в момент аварии находились только машинист и помощник локомотивной бригады, они не пострадали.

Источник добавил, что взрывное устройство сработало прямо перед поездом. Как уточняет РЖД в своем Telegram, к сходу локомотива привело вмешательство посторонних лиц.

На данный момент объявлен план-перехват, дороги перекрыты, выстроено оцепление. На месте работают городские пожарные расчеты, направлены пожарный и восстановительные поезда, возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва.

О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, инцидент произошел на 136 км ж/д путей Брянск – Унеча.