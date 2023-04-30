Актер Щербаков назвал огромной потерей смерть артиста Колесникова

Смерть заслуженного артиста РФ Сергея Колесникова стала огромной потерей для актера Бориса Щербакова. О работе и дружбе с артистом он рассказал в воскресенье, 30 апреля, «Известиям».

По словам народного артиста РФ, Колесников был одним из его лучших друзей и любимых коллег.

«Для меня это огромная потеря. Когда узнал, то у меня больше седых волос появилось», — сказал актер.

Он рассказал журналистам о работе с Колесниковым в спектакле «Дорогие мои! Хорошие!» в МХТ им. А.П. Чехова про поэта Сергея Есенина.

«Мы вместе с ним играли 14 лет на малой сцене художественного театра спектакль «Дорогие мои! Хорошие!» про Есенина. И вот, собственно, вдвоем вели спектакль», — рассказал актер.

Колесников был талантлив не только как актер, подчеркнул Щербаков.

«Великолепный музыкант, он прекрасно играл на гитаре, сочинял удивительные песни. А когда-то на кинофестивале арию из оперы спел так здорово. Я был в восторге от него», — добавил артист.

О смерти Сергея Колесникова в субботу, 29 апреля, сообщил его сын Иван. Актер и телеведущий умер в Москве возрасте 68 лет.

Заслуженный артист РФ известен по ролям в таких фильмах, как «Папа», «Шапито-шоу: Любовь и дружба», и сериалах «Дело о «Мертвых душах», «Мелочи жизни» и «Петербургские тайны». С 2006 по 2012 год вел передачу «Фазенда» на Первом канале.