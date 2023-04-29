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В Москве и Казани запустили обратный отсчет до «Игр будущего»

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Стартовал обратный отсчет до «Игр будущего» 2024 года. Торжественная церемония прошла в Москве и Казани. В столице часы запустил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. До начала международных соревнований осталось 300 дней, сообщает телеканал «Известия». Участники будут состязаться в фиджитал-спорте. Направление объединяет обычные виды спорта и VR-технологии.

«Спортсмены, которые уже завершили свою карьеру, могут попробовать себя в фиджитал-спорте, мне кажется, это здорово и необычно», — отметила заслуженный мастер спорта Арина Аверина.

«Тут можно попробовать себя гонщиком либо футболисткой, кем угодно», — заявила серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина.

«Я бы, наверное, хотела попробовать гонщиком», — отметила Арина Аверина.

Будут оцениваться тактика, скорость и стратегии игроков. Первый этап пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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