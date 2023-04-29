Disney подала в суд на губернатора штата Флорида Рона Десантиса

Компания Disney подала в суд на губернатора Флориды. Гигант индустрии развлечений обвиняет Десантиса в нападках. Словесные колкости политика якобы рушат бизнес компании. Конфликт между Десантисом и Disney длится довольно давно, передает телеканал «Известия». В прошлом году правительство Флориды запретило учителям государственных школ обсуждать с учениками вопросы гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Но главная претензия в том, что в округе, где находится парк Disney, изменили правила налогообложения. Ранее компания фактически автономно управляла территорией. После поправок наблюдательный совет перешел в руки сторонников губернатора. По мнению Disney, действия властей угрожают их бизнесу. В ответ Десантис заявил, что у компании не должно быть привилегий.

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