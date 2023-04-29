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Чешская баржа затонула у берегов Румынии

ВМС Румынии: чешская баржа-толкач затонула в порту Констанца
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Баржа-толкач под флагом Чехии затонула в румынском порту Констанца, экипаж был эвакуирован. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе военно-морских сил (ВМС) Румынии.

По данным ведомства, чешский корабль столкнулся с колонной и получил пробоину в левый борт. К судну были отправлены три баржи с четырьмя насосами для откачки воды, однако оно всё равно затонуло.

Пятеро членов экипажа чешской баржи были эвакуированы, на данный момент им ничего не угрожает.

Следов утечки топлива в порту не обнаружено, но в качестве меры безопасности была установлена дамба от загрязнения. Кроме того, морякам было выдано предупреждение об опасности судоходства в этом районе. Администрация порта начала расследование случившегося.

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Ранее, 5 апреля, стало известно, что спасательные службы Турции ведут поиски девяти членов экипажа затонувшего в Средиземном море судна, которое направлялось в украинский порт Измаил. Судно под флагом Гвинеи-Бисау затонуло у побережья города Кумлуджа. На борту находились 14 человек, пятерых удалось спасти.

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