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Водитель такси сбил мотоциклиста с пассажиром в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Автомобиль такси сбил мотоцикл с находящимся на нем ребенком в центре Москвы. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил источник «Известий».

По данным собеседника издания, машина такси и мотоцикл «Хонда» столкнулись на Космодамианской набережной в районе дома 32-34. В результате происшествия погиб водитель мотоцикла, а его пассажир, ребенок, пострадал.

«Несовершеннолетий пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель автомобиля такси, выезжая на набережную, не уступил дорогу двигавшемуся мотоциклу», — говорится в сообщении московской прокуратуры.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение на участке не затруднено. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, 27 апреля, легковой автомобиль BMW пролетел на красный сигнал светофора и сбил двух мотоциклистов на Цветном бульваре в центре столицы. Пострадали мужчина и женщина, которые ехали на мотоцикле. Они были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

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