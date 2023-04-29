Памела Андерсон спустя 30 лет повторила образ из «Спасателей Малибу»

Актриса Памела Андерсон спустя 30 лет повторила свой знаменитый образ из сериала «Спасатели Малибу». Фотографию она опубликовала в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в пятницу, 28 апреля.

Сериал рассказывал о буднях спасательного отряда, работавшего на пляжах Лос-Анджелеса. Он выходил на экраны с 1989 по 2001 год.

Памела Андерсон появилась на экранах в красном купальнике спасательницы в 25 лет. Сейчас актрисе 55. Это не первая попытка повторить образ из культового сериала, Андерсон также снялась в нем в 2013 году.

Ранее, 14 апреля, портал Deadline сообщил, что студия Fremantle планирует перезапустить сериал «Спасатели Малибу». Компания, которой принадлежат права на сериал, провела предварительные переговоры с рядом вещателей и стриминговых платформ.