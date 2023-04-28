Председатель ВВС покинул пост в связи с разгоревшимся скандалом

Председатель BBC Ричард Шарп ушел в отставку, сообщает телеканал Sky News. Решение связано со скандалом по поводу получения должности, передает телеканал «Известия». Борис Джонсон якобы причастен к назначению на пост Шарпа. По данным СМИ, до этого банкир помог экс-премьеру получить заем в размере £800 тыс. Финансовые трудности появились у Джонсона после развода в конце 2020 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.