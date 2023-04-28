Псковский природоохранный прокурор перешел на работу в Курскую область

Старший советник юстиции Сергей Самолетов назначен первым заместителем прокурора Курской области. Ранее он занимал должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на областную прокуратуру.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов в четверг, 27 апреля, отмечает Псковское агентство информации.

Сергей Самолетов начал работу в органах прокуратуры в 2002 году. С тех пор он работал в Дновском, Дедовичском и Островском районах в качестве старшего следователя, заместителя прокурора, районного и межрайонного прокурора. В порядке ротации в 2018 году Самолетов занял пост Псковского природоохранного межрайонного прокурора.