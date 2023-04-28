Силуанов заявил о возможном размере взноса бизнеса в 5% в 2023 году

Единоразовый взнос бизнеса в бюджет может быть выплачен в размере 10% в 2024 году, а в этом году — 5%. Об этом заявил в пятницу, 28 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции.

«Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», — сказал он.

По его словам, сбор будет построен так, чтобы соблюсти законодательство, в рамках которого нельзя вводить ухудшающие меры для налогоплательщиков.

Силуанов отметил, что Минфин России направит 28 апреля в ведомства и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) документ об обязательном единоразовом взносе бизнеса в бюджет. Позже законопроект будет рассматриваться в правительстве страны.

Ранее, 11 апреля, Центр экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ предоставил результаты исследований, в которых говорилось, что крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей. Это в 1,6 раз выше ожиданий Минфина, который рассчитывает получить от сбора 300 млрд рублей. По их расчетам, основную часть поступлений обеспечат отрасли по добыче и экспорту природных ресурсов, а также финансовые и страховые предприятия.

Еще 16 марта Силуанов сообщал, что прогнозируемая ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет составит порядка 5% от прироста сверхприбыли.

15 марта статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил о том, что под уплату добровольного единоразового взноса в федеральный бюджет России подпадут все сферы бизнеса, кроме нефтегазового сектора, угольной промышленности и малого и среднего предпринимательства (МСП). Сазанов также отметил, что банки не освобождаются от уплаты взноса.

17 февраля, Силуанов заявил, что Минфин продолжает обсуждать с бизнесом форму добровольного взноса в бюджет. Отмечается, что дополнительный сбор с крупного бизнеса будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме «добровольного взноса», которая не устраивает компании.

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом выплату однократного добровольного взноса в бюджет в текущем году. По его словам, прорабатываемый взнос не является повышением налога.

6 февраля Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета по предварительной оценке министерства составит 1,76 трлн рублей. Объем доходов федбюджета в январе 2023 года составил 1,356 трлн рублей, объем расходов, по предварительным данным, — 3,117 трлн рублей.