Порядка 70 км улично-дорожной сети отремонтировали в Салехарде за три года
В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) за три года отремонтировали 70 км улично-дорожной сети. Об этом мэр города Алексей Титовский рассказал на заседании гордумы 28 апреля.
«Всего за три года мы обновили 70 км улично-дорожной сети. В текущем году планируем ремонт и строительство 7,5 км дорог», — цитирует Титовского ИА «Ура.ру».
В ходе заседания, посвященного итогам 2022 года, мэр также отчитался о переселении людей из аварийного жилья. В прошлом году в новые квартиры переехали 137 семей, в целом жилищные условия улучшили 313 семей.
4 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться. В течение последующих пяти лет будет расселяться жилье, признанное аварийным в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
14 марта Путин призвал добиться кардинального улучшения ситуации с расселением аварийного жилья на Дальнем Востоке.