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Депутат бундестага призвал ПАСЕ расследовать атаку Киева на УПЦ

Депутат бундестага Вайель призвал ПАСЕ расследовать действия Киева против УПЦ
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Фото: TASS/EPA/Oleg Petrasyuk
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна начать расследование действий Киева, которые он ведет против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 28 апреля заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вайель, который и сам является членом ассамблеи.

«Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий», — прокомментировал он изданию Deutschland-Kurier.

В интервью депутат перечислил все известные ему случаи, когда на Украине были разрушены церкви, происходило надругательство над святынями, а также предпринимались попытки препятствовать проведению богослужений в храмах УПЦ.

«Украинское государство совершенно очевидно выступает против православной церкви Московского патриархата», — сделал вывод он.

На его взгляд, данные факты несовместимы с намерениями Украины стать членом Евросоюза (ЕС). Он также подчеркнул, что необходимо провести расследование «не в России, а на Украине».

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Ранее, 26 апреля, Вайель также выступил с заявлением в ПАСЕ о ситуации с канонической УПЦ. Он заявил, что киевские власти открыто преследуют православных Украины Московского патриархата и потребовал от Совета Европы вмешаться в происходящее.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь.

При этом подчеркивалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Представители УПЦ до сих пор занимают территорию лавры.

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