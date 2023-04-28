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В бундестаге потребовали от ЕС остановить преследование канонической УПЦ на Украине

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Фото: REUTERS/Aleksandr Gusev
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Депутат бундестага ФРГ Харальд Вайель 26 апреля выступил с заявлением в Парламентской ассамблее Совета Европы (СЕ) о ситуации с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) на Украине.

Он заявил, что киевские власти открыто преследуют православных Украины русского патриархата и потребовал от Совета Европы вмешаться в происходящее, обращение парламентария опубликовало издание Deutschland Kurier.

«Тема срочно требует расследования действий не в России, а на Украине. Украинское православие русского патриархата и украинского патриархата как-то уживались. Сейчас мы видим, как украинское государство открыто преследует православных Украины русского патриархата. Спецслужбы Украины и правительство Украины решили уничтожить украинское православие русского патриархата», — сказал он.

Он добавил, что Украина в своем желании вступить в Евросоюз работает в различных направлениях и свобода вероисповедания — это отличительная черта, в которой выражаются гражданские права человека.

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Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь.

При этом подчеркивалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Представители УПЦ до сих пор занимают территорию лавры.

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