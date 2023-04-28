Астронавты МКС вышли в открытый космос для проведения монтажных работ

Астронавты США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 28 апреля вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС) для проведения монтажных работ. Прямая трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике (NASA).

Отмечается, что космонавты Стив Боуэн из США и Султан Аль-Нейади из ОАЭ устанавливают модернизированные солнечные батареи на правой стороне фермы станции. Также им понадобится забрать антенное оборудование S-диапазона и доставить его на МКС ​​для ремонта.

Кроме того, Аль-Нейади стал первым среди всех астронавтов ОАЭ, который вышел в открытый космос.

В феврале NASA сообщало, что члены экипажа МКС из США и Японии вернулись на борт после проведения наружных монтажных работ. Американский астронавт Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката провели более шести часов в открытом космосе.

В конце декабря NASA также рассказало о проведении очередного этапа техобслуживания МКС. Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада развернули четвертую солнечную батарею iROSA, которую за месяц до этого доставил грузовой космический корабль Cargo Dragon.

Модернизация энергосистемы предполагает усиление станции тремя парами панелей. Когда работы подойдут к концу, производительность МКС увеличится со 160 до 215 киловатт.