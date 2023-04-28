Метеорит пробил крышу дома в Германии
Метеорит пробил крышу одного из домов в городе Эльмсхорн в Германии. Об этом 28 апреля сообщила газета Bild.
По ее данным, космическое тело было размером с теннисный мяч.
Германский аэрокосмический центр подтвердил изданию падение метеорита. В организации отметили, что это является редким явлением. В последний раз падение метеорита было зафиксировано в Германии в 2002 году.
Ранее, 7 апреля, в Усть-Кутском районе Иркутской области зафиксировано падение небесного тела. От него на улице резко стало на секунду светло. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что в небе был запечатлен метеорит.