Все региональные трассы новых субъектов России пообещали восстановить за три года

Все региональные дороги на территории новых субъектов России будут приведены в порядок в течение трех лет. Об этом сообщил 28 апреля журналистам во время поездки в Казань вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы хотим там за три года основные дороги региональные привести в соответствие», — сказал он.

В целом, по его словам, не менее 180 млн кв. м дорог планируется отремонтировать в 2023 году в России.

«Ключевая задача в этом году не меньше 180 млн кв. м отремонтировать дорог. В прошлом году у нас был самый большой объем ремонта дорог со времен Советского Союза. Мы планку в 176 млн достигли», — отметил вице-премьер.

В середине марта Хуснуллин заявил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет сформирована сеть федеральных трасс.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.