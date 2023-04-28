ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд

Банк России 28 апреля пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий», — говорится на сайте регулятора.

По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — сообщили в ЦБ РФ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 июня.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.

27 апреля трое из четырех опрошенных «Известиями» экспертов заявили, что Банк России оставит прежним уровень ключевой ставки. По их мнению, текущая динамика инфляции является слабой, а проинфляционные риски еще не проявились.