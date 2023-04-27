Эксперты спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке

Трое из четверых опрошенных «Известиями» экспертов считают, что Центробанк (ЦБ) РФ на ближайшем заседании оставит прежним уровень ключевой ставки (7,5%). Об этом они рассказали изданию 27 апреля.

«Скорее всего, ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 7,5%, так как текущая динамика инфляции является слабой, а проинфляционные риски еще не проявились, несмотря на то что хроническая девальвация видна невооруженным взглядом, что ухудшает прогноз на будущее», — выразил мнение главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Экономист отметил, что регулятор пересмотрит прогноз макропараметров на год.

«Если он существенно изменит вверх прогноз по инфляции сейчас, то в логике ЦБ поднять ставку уже на этом заседании. В противном случае ставку оставят на текущем уровне вплоть до июльского заседания», — считает он.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров также считает, что регулятор с высокой вероятностью не будет менять ключевую ставку в этом месяце.

«Такое решение будет компромиссом между временным снижением инфляции в апреле ниже 3% год к году, которое должно подталкивать ЦБ к уменьшению процентной ставки, и возросшими рисками более быстрого отскока уровня инфляционного давления из-за влияния ослабления курса рубля в последние пять месяцев на стоимость импорта», — сказал он.

По его мнению, снижение ставки могло бы стать ошибочным, так как падение инфляции ниже 3% год к году в апреле нельзя назвать устойчивым и уже «с мая дезинфляционное влияние этого эффекта начнет быстро снижаться, а инфляция, наоборот, подниматься». В случае снижения ставки ЦБ пришлось бы в июне-июле обратно повышать ее к 7,5%, «либо сигнализировать рынку о таком шаге на ближайших заседаниях», добавил аналитик.

«Если Банк России на заседании 28 апреля оставит уровень процентной ставки на 7,50%, то для российской экономики это ровным счетом ничего не изменит. Кредитные и депозитные процентные ставки в российских банках останутся на текущих значениях. Некоторое влияние коснется инфляции, потому что ключевая ставка, значительно превышающая годовые темпы роста цен, как правило, оказывает дополнительное дезинфляционное влияние», — уточнил Федоров.

Он также добавил, что решение по ключевой ставке не окажет заметного влияния на валютное курсообразование.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что прогнозируемое сохранение ЦБ ключевой ставки на текущем уровне будет направлено на поддержание экономической активности и обеспечение финансовой стабильности.

«В настоящее время ставка 7,5% является оптимальной, но, как всегда, экономическая ситуация может измениться и повлиять на будущие решения ЦБ», — уточнил он.

Эксперт тоже обратил внимание на то, что с сохранением ставки кредитные организации смогут оставить прежние процентные ставки на вклады, что является положительным фактором для россиян, которые ищут способы сохранения стабильности своих сбережений.

«Если текущий уровень инфляции останется низким, то это может привести к уменьшению рисков проинфляционного давления на граждан и их финансовые сбережения. Однако в будущем, если Центральный банк решит повысить ставку, это может повлиять на процентные ставки на вклады. Повышение ставки может привести к увеличению доходности вкладов, но также может повлечь за собой увеличение расходов на кредитование для граждан», — добавил Антонов.

В то же время эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота допустил, что на заседании 28 апреля ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,25–0,5 процентного пункта. По его словам, такое решение может стать вынужденным.

«Этому способствуют следующие факторы: проинфляционные драйверы, вызванные перманентным ослаблением рубля и закрытием движения товаров и капитала на фоне рисков вторичных санкций; ожидание ускорения рынка розничного кредитования, как потребительского, так и ипотечного; более высокий рост реальных зарплат провоцирует инфляционное давление», — сказал он.

При этом, по его мнению, в пользу сохранения ставки говорят относительная финансовая стабильность и стремление косвенно поддержать экономический рост и доступность кредитов.

Заседание регулятора состоится в пятницу, 28 апреля.

Ранее, 21 апреля, 18 опрошенных «Известиями» банковских аналитиков также выразили мнение, что Центробанк не изменит уровень ставки. Лишь в одной кредитной организации — крымском РНКБ — допустили незначительное повышение. Ожидается, что регулятор сохранит показатель в пятый раз подряд. Ключевую ставку снижали до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.