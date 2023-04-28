Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс, об этом сообщил телеканал Sky News. Торги организовал британский аукционный дом Omega Auctions, специализирующийся на продаже пластинок и предметов, связанных с историей современной музыки, передает телеканал «Известия». В этом предмете одежды, который вызвал небывалый интерес участников торгов, вокалист Queen выступал на концерте в Бирмингеме в 1980 году. В сентябре аукционный дом Sotheby's планирует выставить на торги 1,5 тыс. личных вещей Меркьюри. Часть прибыли от продажи поступит в благотворительный фонд борьбы с ВИЧ/СПИД, заболевания, ставшего причиной ранней смерти Меркьюри, не дожившего до 46 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.