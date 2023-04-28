На российских продуктах и напитках появится новый QR-код

Российские производители продуктов питания и напитков начинают наносить новый QR-код на свой товар. Об этом «Известиям» рассказали компании 28 апреля. Код будет содержать ссылку на социальную сеть бренда — в VK, «Одноклассниках» или «Россграме», где можно получить больше информации об изготовителе и товаре.

Сейчас на некоторые категории продуктов — молочку, упакованную воду, пиво и слабоалкогольные напитки — уже наносят маркировочный QR-код «Честный знак». Он позволяет отследить качество товара на каждом этапе его производства, что обеспечивает прозрачность, говорится на сайте «Честный знак». Но там указана только основная информация о товаре.

Один из первых новых кодов нанесен на упаковку яиц «Окское», убедился корреспондент «Известий». Код выдает ссылку на страницу компании в соцсети VK. Там указана информация о производителе, ассортименте, представлены рецепты и т.д. В АО «Окское» не ответили на запрос «Известий».

Представитель российского производителя энергетических напитков NEFT сообщил, что компания изучает возможность уже в ближайшие месяцы начать наносить на банки QR-код со ссылкой на соцсети своей продукции. Интерес к размещению QR-кода на упаковке своей продукции со ссылкой на соцсети есть и у компании «Минеральные воды». Об этом рассказал представитель бренда.

«Инициатива с нанесением кодов на упаковки товаров может быть реализована в ближайшие месяцы. Благодаря ссылке на соцсети пользователи смогут получить подробную информацию о товаре и оперативно оставлять отзывы в комментариях», — сказал «Известиям» основатель «Россграма» Кирилл Филимонов.

Производители могут использовать нанесение кода на упаковку, как более удобный инструмент коммуникации с потребителем, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Эксперты считают, что новый код поможет региональным, малоизвестным компаниям, которые выходят в федеральные сети, повысить узнаваемость на рынке.

8 февраля сообщалось, что бизнес предложил запустить продажи алкоголя в Сети по QR-кодам. С такой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли. По оценкам Минфина, объем продаж алкоголя в интернете составляет 2–3 млрд рублей в год. При этом эксперты считают, что он в 10 раз больше, рынок продолжает расти вслед за потребительским спросом.