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Синоптики предупредили о грозе в Москве 28 апреля
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Синоптик предрек прохладную погоду в начале мая

Синоптик Леус: начало мая может оказаться холоднее климатической нормы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первая декада мая в Москве, вероятно, будет холоднее климатической нормы.

В беседе с НСН 27 апреля специалист отметил, что жаркого мая в столичном регионе ждать не приходится, как и в центральной европейской части России.

«Только вторая и третья декада будут относительно теплыми. Но в среднем никакого жаркого мая не получится», — заявил Леус.

По его словам, какие-то дни будут теплыми, какие-то — холодными, но в среднем май будет близок к климатической норме или на один градус выше, но такое превышение фиксируется только приборами, пишет RT.

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Также 27 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в мае температурный фон будет около или чуть выше климатической нормы. По словам метеоролога, апрель в столице в этом году оказался довольно теплым — в среднем на три градуса выше нормы. Кроме того, он был светлым, поскольку продолжительность солнечного сияния была высокой. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в мае, пишет сайт kp.ru.

Также Вильфанд рассказал, что уже 28 апреля погода в столице значительно изменится из-за приближения холодного фронта. Осадки не прекратятся и в субботу. Ночью 29 апреля столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, а днем — +11…+13 градусов, отмечает телеканал «360». По словам Вильфанда, этот день станет самым холодным в последней декаде месяца.

Также синоптики Гидрометцентра предупредили о грозе в Москве в пятницу, 28 апреля. Так, в городе с 09:00 до 21:00 действует «желтый» уровень погодной опасности. В Подмосковье предупреждение из-за грозы также будет действовать с 9:00 до 21:00.

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