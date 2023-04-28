Восемь лесных пожаров ликвидировали в Амурской области

В Амурской области ликвидировали восемь лесных пожаров. Огонь прошел площадь 85 га.

Возгорания зарегистрировали в Шимановском, Магдагачинском, Архаринском, Бурейском и Сковородинском районах. В тушении участвовали 49 десантников и парашютистов Амурской авиабазы, 77 работников лесхозов, а также 13 пожарных-добровольцев и 18 пожарных Амурского центра ГЗ и ПБ. Кроме того, задействовано 29 единиц техники. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

По состоянию на утро 28 апреля локализовано пять пожаров в Свободненском, Магдагачинском районах и Сковородинском округе. Общая площадь пожаров составляет 599 га. Угрозы для населенных пунктов нет.

Основной причиной возгораний становится деятельность местного населения. На всей территории региона действует особый противопожарный режим. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц составляет 40–50 тыс. рублей.