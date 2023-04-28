Россиян предупредили о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

Юрист Елена Кудерко 28 апреля рассказала, что новые правила поверки счетчиков газа с 1 мая снизят вероятность переплаты и позволит избежать утечки газа.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что ошибка в счетах за коммунальные услуги может возникнуть из-за повреждения прибора учета или отсутствия своевременной проверки.

Изменения в правилах поверки счетчиков, которые вступят в силу с 1 мая, позволят избежать этого. Мастер проверит, есть ли малейшие признаков использования на счетчике когда-либо магнитных устройств для искажения показаний. В случае подтверждения нарушения, в отношении собственника будет составлен акт, дальнейшее рассмотрение проведут уже в газовой компании.

Новые правила носят не только экономический смысл, но и обеспечивают безопасность: поверка счетчиков производится по четырем пунктам, что позволит избежать утечки газа и предотвратить все связанные с этим негативные последствия.

Поверка включает в себя: внешний осмотр на предмет механических повреждений, опробование, определение перепада давления на счетчике, определение погрешности в учете. Проводить поверку вправе только аккредитованная организация. Перечень таких компаний опубликован на сайте Росаккредитации. Как правило, поверка проходит без демонтажа, то есть прямо в квартире, отметила Кудерко.

После проверки составляется акт и вносятся данные в паспорт счетчика. При этом юридическую силу имеют только сведения, отраженные в электронном реестре Росстандарта. Как сообщила юрист, необходимо своевременно отслеживать правильность внесения таких данных поверяющей организацией, поскольку за нарушение сроков предусмотрена гражданская ответственность.

Как подчеркнула Кудерко, неисправность счетчика будет основанием для перерасчета и начисления платы за газ по нормативу, исходя из числа зарегистрированных граждан. Также будет проще установить факт скручивания показаний, что предполагает наложение крупного штрафа.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что граждан могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций, чтобы они могли установить и обслуживать умные счетчики. Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления. Об этом говорилось в письме министерства в правительство.