В штате Аляска разбились два вертолета ВВС США

Два вертолета военно-воздушных сил (ВВС) США потерпели крушение в штате Аляска. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей армии.

Отмечается, что инцидент произошел около населенного пункта Хили, где был организован тренировочный вылет ударных вертолетов AH-64 Apache. На борту каждого воздушного судна находилось по два человека, в настоящий момент об их состоянии ничего не известно.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее, 30 марта, девять американских военнослужащих погибли в результате столкновения вертолетов в штате Кентукки в округе Тригг. Согласно имеющейся информации, военные летели на вертолетах HH-60 Black Hawk во время обычной учебной миссии, когда произошел инцидент.

В феврале не менее двух человек погибли при крушении военного вертолета в городе Хантсвилл в американском штате Алабама. UH-60 Black Hawk упал на шоссе.