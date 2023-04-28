В ГД намерены отказаться от критериев нуждаемости для помощи многодетным

Государственные меры поддержки хотят распространить на все многодетные семьи, вне зависимости от уровня их доходов. Такую норму намерены закрепить в законе о многодетных семьях, разрабатываемом в Госдуме, рассказала «Известиям» вице-спикер нижней палаты парламента, глава межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова.

«Мы предлагаем помимо определения единого статуса многодетной семьи добавить отмену критериев нуждаемости для них при получении льгот. Потому что зачем сегодня семью, многодетную тем более, доводить до нуждающегося положения, чтобы выписать ей бесплатные опции, которые ей положены в своем регионе?» — сказала она «Известиям».

Многодетные семьи должны получать меры поддержки независимо от уровня своих доходов, даже если они не относятся к нуждающимся, подчеркнула она. Кроме того, необходимо на федеральном уровне утвердить единые критерии, по которым семья будет считаться многодетной, и единые меры поддержки для этой категории граждан, поскольку сейчас в каждом регионе льготы разнятся, сказал соавтор законопроекта, депутат Александр Спиридонов.

Помимо этого, политики планируют определить общие для всей страны меры поддержки для многодетных, поскольку сейчас в каждом регионе они разнятся.

Проект закона планируют внести в Госдуму до конца 2023 года, подтвердили его авторы.

Согласно официальному сайту Социального фонда России, сегодня при оценке нуждаемости семьи учитываются их доходы и имущество. Для этого поступившие доходы всех членов семьи за год нужно разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются зарплата, пенсии, стипендии, алименты, доходы от вкладов, выигрышей и прочие средства. Пособие также может быть назначено семьям с одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. м.

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В ячейку общества: Госдума хочет изменить порядок помощи многодетным