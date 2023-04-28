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Узнать о запрете на посещение лесов можно будет через «Госусулуги»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов через портал госуслуг, сервис должен заработать в ближайшие недели, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

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Ограничения доступа в лес вводят региональные власти в зависимости от погодных условий.

«Есть механизм запрета доступа в лес, особенно когда жаркая или сухая погода, сильный порывистый ветер. И эти ограничения меняются в ежедневном режиме в зависимости от условий погоды. Сейчас более 40 регионов ввели ограничения на посещение лесов. Как правило, запреты действуют не по всему региону, а вводятся точечно», — пояснил Иван Советников.

По его словам, часто поступали жалобы, что сложно найти информацию об ограничениях.

«Сейчас мы договорились с коллегами из Минцифры, что через «Госуслуги» будем граждан уведомлять о запретах и ограничениях на посещение лесов. Надеюсь, эта система заработает в ближайшие пару недель», — сообщил Иван Советников.

Подробнее читайте в интервью Ивана Советникова «Известиям»:

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