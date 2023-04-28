В ФАО спрогнозировали уровень голода в мире на 2023 год

В этом году порядка 27 млн человек, прежде всего в Африке, могут столкнуться с угрозой голода, а 970 тыс. окажутся на грани голодной смерти. Такими прогнозами поделился в интервью «Известиям» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

«По прогнозам ФАО, в 2023 году порядка 26–27 млн человек, прежде всего именно на африканском континенте, могут столкнуться с угрозой острого отсутствия продовольственной безопасности. Это уже зона голода и кризиса. А порядка 970 тыс. человек в 2023-м буквально окажутся на грани голодной смерти», — рассказал он.

По словам Кобякова, в первую очередь речь идет о Южном Судане и Республике Судан, а также о некоторых регионах Эфиопии, Сомали и Демократической Республики Конго. Кроме того, острая ситуация наблюдается в Афганистане и Йемене, отметил он, подчеркнув, что эти «горячие точки голода», к сожалению, уже приобретают хронический характер.

«Появляются и новые «горячие точки голода», к примеру, в силу вспышек новых вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, нашествий вредителей. Поэтому мы находимся в состоянии структурного продовольственного кризиса, острота которого пока не снижается», — добавил глава российского отделения ФАО.

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«Порядка 970 тыс. человек в этом году окажутся на грани голодной смерти»