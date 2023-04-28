Одной из самых опасных схем мошенничества в преддверии майских праздников являются фейковые горящие туры, а также билеты на культурные мероприятия. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших российских банках. Там пояснили: на фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях злоумышленники предлагают большие скидки. Однако в итоге, если гражданин решит воспользоваться акцией, деньги уйдут злоумышленникам, а билеты человек не получит.

Другой рискованной схемой обмана в этот период выступают благотворительные выплаты ветеранам. Гражданам предлагают оказать помощь участникам боевых действий или их родственникам. Чтобы убедить россиян, в таких объявлениях приводятся фото людей и данные якобы их банковских карт. На самом деле реквизиты принадлежат злоумышленникам, которые получают деньги.

Третья опасная схема — помощь самим ветеранам в оформлении выплат ко Дню Победы. Им или их родственникам поступают сообщения о якобы полагающихся выплатах к 9 мая, но для их оформления нужны документы, в том числе номер карты. В итоге с помощью платежных данных с человека списываются деньги.

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Разыграть паролем: банки назвали самые популярные схемы обмана в майские праздники