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Great Wall Motor расширит модельную линейку кроссоверов HAVAL в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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Компания Great Wall Motor планирует вывести на российский рынок новый автомобиль HAVAL M6. Об этом говорится в пресс-релизе концерна, поступившем в редакцию «Известий» в четверг, 27 апреля.

Данная модель переднеприводного кроссовера представлена с бензиновым 1,5-литровым двигателем мощность. 143 л.с. На выбор будут доступны два типа трансмиссий: 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатая роботизированная. Силовой агрегат автомобиля соответствует экологическому классу Евро-5.

HAVAL M6 оснащен различными вспомогательными системами для уверенного и безопасного вождения. Кроме того, автомобиль был адаптирован к эксплуатации в зимний период: основные элементы кузова и колесные арки покрыты антикоррозийной краской, а для передних сидений предусмотрена функция подогрева.

На кроссовер установлены 17-дюймовые диски, также имеется вместительный багажный отсек объемом 808 литров (при сложенном втором ряде —1550 л).

Старт продаж в РФ запланирован на лето 2023 года. HAVAL M6 будет представлен в трех самых популярных цветах — белом, сером и черном.

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Ранее, 9 марта, Great Wall Motors показала новое поколение рамного внедорожника Haval H5. Автомобиль получил новый дизайн, а его длина теперь достигает 5190 мм. Внедорожник оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 л.с. Не исключено, что H5 выйдет не только китайский, но и на российский рынок.

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