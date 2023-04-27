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Посол США в РФ Трейси назвала странным и средневековым термин «англосаксы»

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Посол США в России Линн Трейси удивилась термину «англосаксы», который упоминается в обновленной концепции внешней политики России, назвав его странным и средневековым. Об этом она сказала 27 апреля в интервью «Коммерсанту».

«Я хотела бы сказать об очень странном упоминании (в концепции внешней политики России. — Ред.) «англосаксов». Что-то есть в этом термине чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», — заявила дипломат.

По ее словам, термин не отражает «суть США», которые являются многонациональной страной, в которой живут представители стран всего мира. В связи с этим данный «языковой прием», используемый для описания США, кажется Трейси очень странным «и просто не отражающим суть страны.

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Ранее, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в обновленной концепции внешней политики РФ.

Как отметил 3 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, внешнеполитическая концепция была обновлена с целью противостоять агрессии Запада.

31 марта МИД России представил актуальную концепцию внешней политики. Отмечалось, что особо важное значение в настоящее время придается углублению связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией. Также РФ планирует наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза РФ заявил, что в новой концепции внешней политики России США названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

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