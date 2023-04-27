Новое оборудование поступило в больницу Южно-Сахалинска

В больницу имени Анкудинова в Южно-Сахалинске поступило новое оборудование. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для медучреждения приобрели транспортные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) последнего поколения и функциональные кровати. Спецоборудование используется в первичном сосудистом отделении.

Отделение рассчитано на 45 коек, восемь из них входят в блок интенсивной терапии. Именно сюда поступают люди после инсультов и инфарктов, многим из них требуется кислородная поддержка.

Оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение». Всего на реализацию нацпроекта в 2023 году в регионе выделено 892 млн рублей.