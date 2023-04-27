В Минфине сообщили о практически полном уходе РФ от расчета в долларах

Российские корпорации практически полностью перестали проводить международные расчеты в долларах. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» 27 апреля.

«Ни для кого не секрет, что расчеты «рубль – доллар» трансграничные практически, я бы сказал, что их нет. <...> На «рубль – евро» немножко остались, но там тоже сходит на нет», — сказал он.

По словам замминистра, эту тенденцию можно объяснить блокировкой российских счетов за границей, а также длительной проверкой платежей на соответствие санкциям и отсутствием желания использовать такую валюту, поскольку она может и не дойти до адресата.

Моисеев отметил, что на данный момент обороты по мягким валютам на Московской бирже вышли на уровень, который «более-менее соответствует» уровню торговых взаимоотношений.

24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что использование национальной валюты в расчетах является приоритетом для Российской Федерации на текущий момент. По мнению главы Минфина, доллар стал опасным.

Ранее, 19 апреля, газета Financial Times писала, что США ускорили процесс краха доллара, когда решили использовать мировую финансовую систему против России. Валютный аналитик Стивен Джен уточнил, что доля американской валюты среди официальных мировых резервных уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году, а в 2022-м уровень упал еще ниже — до 47%

Вместе с тем 6 апреля экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Тогда он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.