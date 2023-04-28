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Большинство россиян тратят на обеды на работе до 1 тыс. рублей в неделю

Опрос: большинство россиян тратят на обеды на работе до 1 тыс. рублей в неделю
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование, результатами которого они поделились с «Известиями» 28 апреля, и выяснили, как россияне питаются на работе, а также сколько денег тратят на обеды. Оказалось, что большинство россиян тратят на обеды до 1 тыс. рублей в неделю.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 4 тыс. жителей России из всех регионов страны.

При этом, большинство опрошенных (58%) предпочитают приносить обед из дома, 29% обедают в столовой при организации, 13% предпочитают покупать готовую еду в магазине.

«35% респондентов тратят на обеды менее 500 рублей в неделю. 26% опрошенных укладываются в 1 тыс. рублей, а 18% в 1–1,5 тыс. рублей», — говорится в отчете по результатам опроса.

Также выяснилось, что 12% респондентов ходят в кафе и рестораны рядом с работой, 7% успевают сходить на обед домой, а 5% заказывают доставку. Вообще не обедают на работе 13% участников опроса.

«У 12% жителей России расходы на питание составляют 1,5–2 тыс. рублей в неделю, у 4% — 2,5–3,5 тыс. рублей. Еще 5% респондентов обедают более чем на 3,5 тыс. рублей», — отмечают исследователи.

Основной рацион россиян на работе — мясные блюда (45%) и супы (42%). Салаты и закуски выбирают 40% респондентов. Макароны и пасту едят 23% участников опроса, а 21% отдают предпочтение кашам и пюре. По 18% респондентов отметили блюда из рыбы и десерты. У 17% опрошенных рацион состоит из сосисок и колбас.

При этом каждый десятый (10%) рассказал, что обедает лапшой быстрого приготовления. Фастфуд и роллы выбирают по 7% опрошенных. 3% едят полуфабрикаты и консервы, еще столько же — субпродукты.

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7 марта финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», для того чтобы эффективно вести бюджет, нужно определиться с целями. При этом она добавила, что в семье следует договориться о типе бюджета. Кроме того, стоит планировать как мелкие, так и крупные расходы и исключить «эмоциональные покупки».

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