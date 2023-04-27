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Бывший король Испании опроверг наличие у него внебрачной дочери

Бывший король Испании Хуан Карлос опроверг наличие у него внебрачной дочери
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Фото: TASS/EPA/Lavandeira Jr.
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Бывший король Испании Хуан Карлос, который отрекся от престола в 2014 году, опроверг слухи о том, что у него есть внебрачная дочь. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает газета El Mundo.

«Это неправда, что у меня есть дочь», — сказал он в беседе с изданием.

Экс-король Испании также рассказал, что был удивлен этой новостью и устал отрицать подобные слухи.

Ранее в этот день газета El Confidencial опубликовала превью книги Хосе Марии Ольмо и Давида Фернандеса King Corp, в которой говорилось, что у бывшего монарха была внебрачная дочь по имени Алехандра.

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Хуан Карлос I был королем Испании с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI, а позднее ухал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на фоне подозрений в коррупции.

В 2021 году газета El Pais сообщила, что Карлос занял денег у своих друзей и предпринимателей, чтобы погасить задолженность по налогам в Испании.

В начале марта 2022-го прокуратура королевства объявила о прекращении следственных действий. Несмотря на это, Хуан Карлос I остался жить за рубежом.

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