Хуан Карлос I занял денег для погашения задолженности в Испании

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, занял денег у своих друзей и предпринимателей, чтобы погасить задолженность по налогам в Испании. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила газета El Pais.

По данным издания, сначала в списке готовых помочь бывшему главе государства значились более 30 человек, а потом эта цифра сократилась примерно до десяти человек. Эти лица пожелали не раскрывать своих имен.

Во всех договорах займа указана процентная ставка (которая может составлять 0%) и срок погашения долга. Последний пункт, как отмечается, является спорным, потому что Хуану Карлосу I 83 года и он не может нести ответственность за долгосрочный кредит, только если после его смерти выплату не возьмут на себя его наследники.

В пятницу адвокат бывшего короля подтвердил, что Хуан Карлос I погасил задолженность по налогам на сумму €4,4 млн. По данным издания, общая сумма незадекларированного дохода превышала €8 млн и включала расходы, в частности, на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I уехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Бывший глава государства покинул Испанию на частном самолете из города Виго.

3 августа бывший король Испании заявил о своем решении покинуть страну.

В Каталонии рассмотрят возможность подачи судебного иска против бывшего монарха в связи с подозрениями в коррупции. В начале июня прокуратура Верховного суда Испании начала расследование против Хуана Карлоса из-за контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Устанавливаются коррупционные факты в этой сделке.

Кроме того, минувшей весной женевская прокуратура начала расследование о происхождении €65 млн, которые бывший король передал своей экс-любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.

Хуан Карлос I был королем Испании с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Последние 58 лет проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.