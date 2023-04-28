Чужой путь

В последнее время в Европе периодически раздаются голоса о необходимости усиливать свою стратегическую автономию, не зависеть от экстерриториальности американской валюты и в целом от Вашингтона. Из лидеров Старого Света за эту идею выступает прежде всего президент Франции Эммануэль Макрон.

Само по себе понятие «стратегическая автономия» весьма расплывчато. Тем не менее можно сказать, что речь идет о наличии собственной внешней политики и системы безопасности, возможности определять и обеспечивать соблюдение международных норм, не подчиняясь при этом правилам, установленным другими, а именно Великобританией и США.

Впрочем, возникает вопрос, насколько такой сценарий реализуем в нынешних условиях и на фоне желания Соединенных Штатов (по крайней мере, если судить по их действиям и риторике) вернуть на круги своя однополярный мир.

Что касается реальных шагов, направленных на стратегическую автономию Евросоюза, то они прослеживаются очень слабо. Возможно, более точным будет сказать, что попытки европейских политиков, в частности Эммануэля Макрона, добиться автономии Брюсселя от Вашингтона потерпели полный крах.

Напомню, что 26 сентября 2017 года нынешний президент Пятой республики, выступая перед студентами учебных заведений Сорбонны, заявил: Европа слабая, медлительная и неэффективная, после чего изложил свой реформистский план. В качестве приоритетных он обозначил пять направлений развития Евросоюза — безопасность и оборона, миграционный вопрос, развитие экономики, изменение климата и прогресс в области цифровых технологий. Еще одним важным тезисом Макрона стал призыв унифицировать к 2024 году экономическое пространство крупнейших экономик еврозоны — Франции и Германии.

Прошедшие пять с половиной лет ничего принципиально не поменяли. Есть лишь незначительные подвижки в сфере обороны, поскольку по линии ЕС запланировано создание собственных сил быстрого реагирования. Но даже здесь стоит отметить, что США — главный игрок по линии НАТО, куда входит большинство стран ЕС. При этом в Европе, включая Германию, Италию, Польшу и Румынию, размещено несколько тысяч американских солдат.

Кроме того, в Европе находится ядерное оружие США — из стран ЕС речь идет о Бельгии, Нидерландах, Италии и ФРГ (еще оно размещено в Турции, которая входит в Североатлантический альянс). При этом стоит отметить, что собственное ядерное оружие есть у Франции, так же как и у Великобритании.

По остальным направления, по сути, вообще нет никаких успехов. Развитие экономики под большим вопросом из-за существенного удорожания энергоресурсов, самоудушающих санкций, а также релокации бизнеса в США, который во многом происходит за счет эффективного американского закона о снижении инфляции. Ведь американцы, приняв его, за счет налоговых льгот защищают местных производителей электрокаров от конкуренции со стороны компаний из ФРГ и Франции. «США, наш партнер... Они обращаются к нашим производителям и спрашивают: «Почему вы инвестируете в Европу? Приезжайте в США». Они очень агрессивно призывают немецкие и бельгийские компании: «Не инвестируйте в Европу, у нас есть кое-что получше», — посетовал ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

Кроме того, на новый виток выходит миграционный кризис из-за нахлынувших миллионов беженцев из Украины. Климатическая повестка с темой возобновляемых источников энергии забыта, Франция вынуждена продлевать работу АЭС и прорабатывать строительство новых энергоблоков. Германо-французские отношение не унифицированы: если Франция наращивает выпуск энергии на АЭС, то Германия его в апреле прекратила.

Показательна в смысле величины «успехов» ситуация с развитием цифровых технологий. Фактически за последние пятилетку ни одна европейская компания не смогла приблизиться к IТ-гигантам США. Усугубляет ситуацию тот факт, что наиболее талантливые студенты и молодые специалисты этой отрасли уезжают на учебу и работу в США из-за гораздо лучшей перспективы жизни, прежде всего финансовой. Инвестиционные ресурсы, вкладываемые ЕС в IТ-сектор, уступают по объему не только США, но и Китаю. Фактически все основные цифровые данные населения Европы контролируются американскими IT-компаниями.

Если ко всему вышесказанному добавить практически полный контроль информационного пространства Евросоюза американскими и английскими медиагруппами, а также постоянно помнить о том, что территории европейских стран нашпигованы базами США и НАТО, то об автономии только и остается говорить исключительно в стратегическом контексте, не обозначая при этом конкретные временные рамки.

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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