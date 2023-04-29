«На школьных спектаклях всегда искренняя энергия»

Хореографический колледж «Школа классического танца» и Детский балетный театр при Культурном центре ЗИЛ отмечают 95-летие со дня рождения своего основателя — заслуженного артиста РСФСР Геннадия Ледяха. Уже состоялся вечер одноактных балетов, где был показан биографический спектакль о педагоге и танцовщике. Готовится отчетный концерт «Наставники», приуроченный к Году педагога и наставника в России, на котором будет представлена его авторская хореография. О педагогических заветах Геннадия Васильевича, терапии танцем и грамотном развитии подрастающего поколения «Известиям» рассказала художественный руководитель «Школы классического танца» Алена Ледях.

«Я попала в стихию творчества, где могу реализовывать свои возможности»

— Ранее вы танцевали, а сейчас руководите школой, которую основал ваш отец. С чем вы столкнулись, когда оказались по ту сторону сцены?

— Я попала в стихию творчества, где могу реализовывать свои возможности, свои внутренние задумки, задачи. Из сложностей могу назвать прежде всего то, что я сейчас работаю в своей родной школе. Многие педагоги или сотрудники администрации — это люди, у которых я когда-то училась. Всегда учитываешь этот момент. И поэтому в некоторой своей требовательности я не до конца могу быть тверда. Но всё приходит с опытом.

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Художественный руководитель «Школы классического танца» Алена Ледях

— Балет принято считать искусством элитарным. Тем не менее вы даете возможность многим детям проявить себя на сцене. Как вы это совмещаете?

— Да, спасибо, что вы это подметили, очень приятно. Я не отрицаю, что балет — это элитарное искусство. Но это также исполнительская энергия, которая передается зрителям. А на школьных спектаклях, где танцуют дети от трех до 18 лет, энергия искренняя. Она проявляется в разных формах — через синхронность, музыкальность, особый взгляд или взмах руки. Как говорит директор Культурного центра ЗИЛ Мария Васильевна Рогачева, «детские балетные постановки — это наша уникальность». Она не застала Геннадия Васильевича, но мы ей благодарны за помощь и поддержку.

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Геннадий Ледях с учениками «Школы классического танца»

— Представляя спектакль «Внутренний ребенок», она сказала, что в нем раскрывается тема отношения с самим собой, со своим внутренним ребенком. Как это понять?

— Это терапевтическая постановка, которую мы создали вместе с психологом Екатериной Прохорцевой. Не ожидали, что будет такой успех. Запланировали еще четыре дополнительных показа.

Сценарий строится на основе авторской медитации Екатерины, его цель — погружение зрителя внутрь его собственного сознания, где он может обратиться к себе как ребенку. Хореографам были даны темы, по которым они создавали номера. И сама Екатерина принимает участие в спектакле, ее голос — проводник всему. Пара номеров — тоже ее задумки.

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Геннадий Ледях с учениками «Школы классического танца»

«Прежде всего важны дисциплина и осознание ответственности»

— Каково это — ставить балет с детьми? Их эмоции действительно неподдельные, но они и непредсказуемые, где-то могут покапризничать.

— Главным принципом Геннадия Ледяха, когда он создавал детский балетный театр и хореографический колледж, был профессионализм. Каждый ребенок знал, что он сюда пришел, потому что выбрал свою профессию.

Конечно, чтобы добиться результата, прежде всего важны дисциплина и осознание ответственности. В кордебалетном большом номере дети могут подумать: «Ну я стою в третьей линии, меня не видно». На самом деле видно всех, из ответственности каждого складывается идеальная картина. А хороший ребенок завтра может выйти на первую линию. Как говорил мой отец, «судьба — это удача, а к удаче нужно быть всегда готовым».

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Геннадий Ледях — солист балета Большого театра СССР

— Каким вы его запомнили?

— Папа всегда присутствовал на всех моих выступлениях, приезжал на экзамены в Академию русского балета. Но самый, наверное, запоминающийся момент — тот, когда мы с ним виделись в последний раз, в больнице. Он молча сжимал мою руку. В этот момент я, наверное, впервые в жизни увидела его как человека простого и любящего, сильного и слабого одновременно.

— Что вы переняли от Геннадия Васильевича в руководстве школой?

— Прежде всего я ориентируюсь на саму себя. Но люди со стороны часто говорят, что меня все побаиваются, как отца. У меня, как и у него, есть несколько «нельзя». Нельзя опаздывать на репетиции, нельзя работать не в полную силу.

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Геннадий Ледях с учениками «Школы классического танца»

— Вы руководите теми, у кого учились. Советуетесь со старшими коллегами, как поступить в той или иной ситуации?

— В нашей команде всё создается через коллективное творчество. Каждый вносит что-то свое в общую картину. Я могу обратиться к кому-то или прислушаться. Но поступаю я, как считаю нужным, исходя из своего опыта, своего понимания психологии. Учитывая личные качества ребенка, ищу индивидуальный подход к каждому. И уже потом настраиваю их на одну волну, особенно в массовых картинах. При этом дети на сцене начинают лепить образ через свой характер. И сами становятся заинтересованными в том, чтобы сделать это качественно, с душой.

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Геннадий Ледях с учениками «Школы классического танца»

— Как вы справляетесь с творческими кризисами? Предпочитаете, условно, уйти в лес или, наоборот, закрыться в балетном классе?

— Предпочитаю второе. Это хорошая терапия — до позднего вечера заниматься и репетировать. Когда ты художественный руководитель, всё время приходиться коммуницировать с людьми, быть всегда на связи. Мне нужно собрать внутри себя энергию, чтобы потом ею делиться.

«Следовать спектаклю Геннадия Ледяха сложнее, чем привнести что-то свое»

— Была ли у вас мысль об иммерсивном балетном спектакле? Это сегодня популярный формат.

— Мы делали что-то подобное на иммерсивной экскурсии «Пять точек конструктивизма» по Культурному центру ЗИЛ к его 85-летию. На этих локациях представляли танцевальные номера, я исполняла один из них. А в июне у нас состоится премьера спектакля «Законы тела». Как режиссер хотела бы туда внести некоторые элементы взаимодействия. На мой взгляд, это будет интересно.

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Геннадий Ледях с учениками «Школы классического танца»

— В вашей школе занимаются дети с трех-четырех лет. А профессиональное обучение начинается в 10–11. Как вы учитываете специфику возраста?

— Да, профессиональное обучение начинается с пятого общеобразовательного класса. А то, что происходит в подготовительных классах, — прекрасная возможность настроить маленького ребенка на грамотное развитие даже в том случае, если он не станет профессиональным танцовщиком. Мы ставим осанку, учим правильной подаче себя и своего тела. Кроме того, наша школа приучает к дисциплине, развивает любовь к танцу и искусству.

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца» Геннадий Ледях с учениками «Школы классического танца»

— Обучаете ли вы взрослых?

— У нас есть такие группы. Самое главное — это доверие к педагогу, который может грамотно раскрыть человека. Кто-то хочет сесть на шпагат, а у кого-то гибкая спина и надо руки красиво поставить. Такие занятия должны быть направлены на укрепление здоровья, и ментального, и физического. Когда человек приходит в балет в зрелом возрасте, это значит у него есть потребность выразить себя в движении, найти через него выход чувству. Например, в «Щелкунчике» Геннадия Ледяха выходили родители с родительским танцем. Возможно, когда наша группа окрепнет, мы тоже придумаем что-то интересное.

— Есть ли уже мысли на будущий сезон?

— В конце этого года запланирована премьера балета «Снегурочка» по задумке Геннадия Васильевича. Он поставил одну сцену Масленицы в 2008 году. Мы ее реконструируем и включим в балет. Музыку взяли из одноименной оперы Римского-Корсакова. Одно удовольствие работать с этим материалом. Вместе со «Снегурочкой» покажем нашего «Щелкунчика».

Фото: АНО ПО «Школа Классического Танца»

— Вы привнесли туда что-то новое? Или пытаетесь сохранить «Щелкунчика» в том виде, в котором он существовал при жизни Геннадия Васильевича?

— Приоритетно стараемся сохранить то, что было создано им. Он сам неоднократно редактировал свой спектакль. В последней редакции ввел драматического актера на роль Дроссельмейера. Так что следовать спектаклю Геннадия Ледяха сложнее, чем привнести что-то свое. Несмотря на то что танцуют дети, партии невероятно сложные. Но мы обязательно всё сделаем.