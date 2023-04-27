В Минздраве МО не выявили нежелательных реакций на введение преднизолона

Препарат «Преднизолон Эльфа», три серии которого Росздравнадзор отозвал 18 апреля, успели ввести пациентам, но нежелательных реакций не было. Об этом «Известиям» 27 апреля сообщили в минздраве Московской области.

Ранее, 21 апреля, «Известия» сообщили об отзыве крупной партии гормонального препарата преднизолон — это лекарство широкого спектра действия. Как следовало из письма Росздравнадзора, из оборота изымались три серии раствора для внутривенного и внутримышечного введения «Преднизолон Эльфа» производства «Индус Фарма Пвт. Лтд» (Индия). В числе причин для отзыва — механические включения в растворе для инъекций. Как выяснили «Известия», размер отзываемой партии составил около 41 тыс. упаковок препарата, а лекарство попало в государственные медучреждения, в частности в Московскую областную станцию скорой помощи.

«Фактов нежелательных реакций при использовании в рамках оказания скорой медицинской помощи лекарственных средств, указанных выше, не установлено», — говорится в ответе областного минздрава на запрос «Известий».

При этом, как указывается в документе, всего на Московскую областную станцию скорой помощи было поставлено 99 780 ампул «Преднизолона Эльфа» двух из трех отзываемых серий. Препарат фасуется в упаковки по три и по 25 ампул.

«Лекарственные средства, поименованные в письме, изъяты из обращения и переведены в карантинную зону для дальнейшей передачи поставщику АО НПЦ «Эльфа» для утилизации», — сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что «информация о факте поступления и применения лекарственных средств в иные медицинские организации у министерства отсутствует».

Дистрибьютор препарата НПЦ «Эльфа» из Балашихи на запрос «Известий» о том, куда еще был поставлен отзываемый препарат, не ответил.

Это не первая проблема с препаратом от этого производителя. В декабре 2022 года сам НПЦ «Эльфа» принял решение об отзыве продукции «Индус Фарма Пвт. Лтд», об этом сообщил Росздравнадзор в еще одном своем письме. Речь шла именно о «Преднизолоне Эльфа», и нарушения, о которых сообщил поставщик, были те же самые — в описании и наличии механических включений. На этот раз, как сообщили ранее «Известиям» в Росздравнадзоре, поставщик сам обратился в московскую лабораторию Росздравнадзора с просьбой проверить три партии препарата.

13 января в Росздравнадзоре сообщили, что изымают из обращения таблетки «Хартил-Д» от немецкого производителя «Аллфамед Фарбил Арцнаймитгель ГмбХ». Уточнялось, что специалисты выявили несоответствия качества данных серий препарата требованиям нормативной документации по показателю «родственные примеси».