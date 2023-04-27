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В Минздраве МО не выявили нежелательных реакций на введение преднизолона

Минздрав Подмосковья: нежелательных реакций на введение отозванного преднизолона не было
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Препарат «Преднизолон Эльфа», три серии которого Росздравнадзор отозвал 18 апреля, успели ввести пациентам, но нежелательных реакций не было. Об этом «Известиям» 27 апреля сообщили в минздраве Московской области.

Ранее, 21 апреля, «Известия» сообщили об отзыве крупной партии гормонального препарата преднизолон — это лекарство широкого спектра действия. Как следовало из письма Росздравнадзора, из оборота изымались три серии раствора для внутривенного и внутримышечного введения «Преднизолон Эльфа» производства «Индус Фарма Пвт. Лтд» (Индия). В числе причин для отзыва — механические включения в растворе для инъекций. Как выяснили «Известия», размер отзываемой партии составил около 41 тыс. упаковок препарата, а лекарство попало в государственные медучреждения, в частности в Московскую областную станцию скорой помощи.

«Фактов нежелательных реакций при использовании в рамках оказания скорой медицинской помощи лекарственных средств, указанных выше, не установлено», — говорится в ответе областного минздрава на запрос «Известий».

При этом, как указывается в документе, всего на Московскую областную станцию скорой помощи было поставлено 99 780 ампул «Преднизолона Эльфа» двух из трех отзываемых серий. Препарат фасуется в упаковки по три и по 25 ампул.

«Лекарственные средства, поименованные в письме, изъяты из обращения и переведены в карантинную зону для дальнейшей передачи поставщику АО НПЦ «Эльфа» для утилизации», — сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что «информация о факте поступления и применения лекарственных средств в иные медицинские организации у министерства отсутствует».

Дистрибьютор препарата НПЦ «Эльфа» из Балашихи на запрос «Известий» о том, куда еще был поставлен отзываемый препарат, не ответил.

Это не первая проблема с препаратом от этого производителя. В декабре 2022 года сам НПЦ «Эльфа» принял решение об отзыве продукции «Индус Фарма Пвт. Лтд», об этом сообщил Росздравнадзор в еще одном своем письме. Речь шла именно о «Преднизолоне Эльфа», и нарушения, о которых сообщил поставщик, были те же самые — в описании и наличии механических включений. На этот раз, как сообщили ранее «Известиям» в Росздравнадзоре, поставщик сам обратился в московскую лабораторию Росздравнадзора с просьбой проверить три партии препарата.

Отзывная кампания: из больниц изымают бракованный «Преднизолон Эльфа»
Гормональный препарат, вероятно, успел попасть в государственные медучреждения

13 января в Росздравнадзоре сообщили, что изымают из обращения таблетки «Хартил-Д» от немецкого производителя «Аллфамед Фарбил Арцнаймитгель ГмбХ». Уточнялось, что специалисты выявили несоответствия качества данных серий препарата требованиям нормативной документации по показателю «родственные примеси».

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