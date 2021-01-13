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Росздравнадзор отозвал из обращения немецкий препарат «Хартил-Д»

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Росздравнадзор изымает из обращения таблетки «Хартил-Д» от немецкого производителя «Аллфамед Фарбил Арцнаймитгель ГмбХ», следует из документа, опубликованного надзорным ведомством.

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«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о решении держателя регистрационного удостоверения ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», Венгрия, отозвать из обращения лекарственный препарат «Хартил-Д» <...> производства «Аллфамед Фарбил Арцнаймитгель ГмбХ» (Германия)», — следует из документа.

Уточняется, что специалисты выявили несоответствия качества данных серий препарата требованиям нормативной документации по показателю «родственные примеси».

Росздравнадзор предложил ООО «ЭГИС-РУС» предоставить сведения об изъятии из обращения указанных серий лекарственного препарата.

Территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль за изъятием из обращения препарата и информировать Росздравнадзор.

Препарат «Хартил-Д» является антигипертензивным препаратом (для уменьшения артериального давления), который также оказывает мочегонное действие. Назначение таких препаратов требуется пациентам с отечным синдромом вследствие сердечных, почечных или печеночных заболеваний, а также в случае острых состояний, требующих незамедлительного уменьшения объема жидкости в организме.

Ранее 13 января Росздравнадзор сообщил об изъятии, предположительно, контрафактных лекарства для лечения коронавирусной инфекции из аптеки ООО «Каскад здоровья».

Также в аптеке были обнаружены, предположительно, незарегистрированные лекарственные препараты от COVID-19 турецкого производства.

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