Прощание с Евгением Басилашвили пройдет 28 апреля в Волгограде

Прощание с режиссером и актером, педагогом Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) Евгением Басилашвили пройдет 28 апреля. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщается на сайте АиФ-Волгоград.

Траурная церемония начнется в 11:00 и продлится до 12:00 в городском ритуальном комплексе на улице Землячки, 74, в Волгограде. Басилашвили похоронят на Дмитриевском кладбище рядом с супругой.

Советский актер и режиссер, заслуженный артист Грузинской ССР Евгений Басилашвили скончался 26 апреля. Причина смерти артиста не уточняется.

О случившемся сообщила выпускница ВГИИК Татьяна Глущенко, назвав Басилашвили «великим мастером», пишет RT. Руководитель пресс-службы ВГИИК Татьяна Ковалева назвала Басилашвили «человеком-раритетом», отметив, что он был удивительным — скромным, добрым и отзывчивым — несмотря на известность, мастерство и талант, сообщает REGNUM.

С 1960-х по 1980-е годы он работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, затем по 1995 год — главным режиссером и худруком Волгоградского ТЮЗа и преподавателем ВГИИК, пишет НСН. В 1986 году снялся в фильме «Давай поговорим», отмечает телеканал «360».

Как сообщает сайт kp.ru, Евгений Басилашвили был членом Союза театральных деятелей России.