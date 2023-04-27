В Волгограде умер советский режиссер Евгений Басилашвили

Умер советский актер и режиссер Евгений Басилашвили. Об этом 26 апреля сообщила выпускница Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Татьяна Глущенко.

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. <…> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие вам небесное», — написала она в социальной сети «ВКонтакте».

Басилашвили являлся заслуженным артистом Грузинской ССР и членом Союза театральных деятелей России.

Он работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, а позднее был главным режиссером и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя. Также Басилашвили преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры.

Басилашвили поставил спектакли «Прощай, овраг» и «Али-баба и сорок разбойников». В 1986 году он снялся в психологической драме студии «Грузия-фильм» «Давай поговорим».