Эксперты оценили инициативу по ограничению дольщиков в возможности обращаться в суд

Инициатива, согласно которой дольщиков планируют обязать писать жалобу застройщикам перед обращением в суд из-за некачественного возведения первичного жилья, направлена на защиту прав девелоперов и в то же время не ущемляет интересы покупателей, считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Об этом он рассказал «Известиям» 27 апреля. Эксперт назвал такое решение взвешенным.

«Не секрет, что нередко дольщики при обнаружении изъянов в квартире сразу идут в суд, предварительно не обратившись к застройщику. Более того, иногда клиенты не столько радеют за качество, сколько стремятся получить дополнительные бонусы к новоселью. Принятие нового закона сделает подобные действия практически невозможными, так как компаниям будет гарантированно предоставлено время на исправление нарушений в досудебном порядке», — сказал он.

По его мнению, это позволит девелоперам не тратить время на тяжбы, сосредоточившись на реализации проектов и минимизации недочетов.

Как объяснил Сырцов, в настоящее время дольщики, обнаружившие дефекты при приеме квартиры или уже после заселения, могут подать заявление в суд. В случае, если их претензии подтвердятся, они вправе рассчитывать на взыскание денежных средств на приведение жилья в надлежащее состояние, компенсацию морального ущерба, возмещение расходов на юридические процедуры.

«Также застройщик должен выплатить потерпевшей стороне штраф за несоблюдение в добровольном порядке обоснованных требований в размере, положенном законом «О защите прав потребителей», — добавил эксперт.

Глава архитектурного бюро Mad Architects Мария Николаева уточнила, что ситуация с претензиями покупателей на рынке жилой недвижимости — обычная рутинная практика.

«Дольщик, покупая квартиру в новом доме, хочет получить максимум из того, что ему обещали в рекламе, и максимум, что он рисовал у себя в уме. Несмотря на все классификации и стандарты качества, у каждого человека есть свое мнение о том, как должен выглядеть дом того или иного класса и что значит качественно выполненная работа. При возникновении даже минимального несоответствия реальности с его личными представлениями он моментально предпочитает идти и жаловаться или подавать в суд», — сказала она.

В то же время она отметила, что бывают случаи, когда несоответствия в самом деле связаны с корректировкой бюджета и решений, когда невооруженным взглядом видны несоответствия между обещанным в рекламе и конечным результатом.

«В целом инициативу [об ограничении дольщиков в возможности обращения в суд] можно оценить положительно, но детали данного механизма должны быть тщательно проработаны, чтобы использование закона балансировало между интересами обеих сторон и не давало права злоупотребления тем или другим», — заключил Николаева.

При этом партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков обратил внимание на то, что на рынке недвижимости фиксируются случаи, когда некоторые компании злоупотребляют доверием клиента и относятся к работе не слишком ответственно, однако таких случаев становится всё меньше.

«Высокая конкуренция за платежеспособный спрос, развитие интернет-коммуникаций — превращает намеренное снижение качества строительства в бизнес-самоубийство. Такая компания моментально решится репутации, спроса, а значит и прибыли», — подчеркнул он.

Также эксперт позитивно оценил законодательную инициативу, объяснив, что любой механизм подстраховки на рынке усиливает его стабильность и спокойствие покупателя.

Как сообщили «Известия» ранее в этот день, дольщиков планируют обязать писать жалобу застройщикам перед обращением в суд из-за некачественного возведения первичного жилья. Девелопер будет обязан за свой счет получить заключение специалистов и в течение 20 дней устранить недостатки. И только если он этого не сделает, граждане смогут обратиться в суд. Законопроект разработали депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России», его намерены внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время. Минстрой поддержал документ.

В середине апреля сообщалось, что жилье в России подорожало на 82% за последние три года.