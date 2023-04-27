Названы самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

Самые бюджетные направления на майские праздники – это Крым, Анапа и Эгейское побережье Турции. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре МИЦ «Известия» 27 апреля.

Она отметила, что речь идет именно о бюджетном отдыхе в двух-трехзвездочных отелях. Так, помимо названных направлений, по ее словам, бюджетные предложения есть и на поездки в Египет.

«Самые бюджетные цены в этом сегменте начинаются от 50 до 70-75 тыс. рублей», — рассказала Ломидзе.

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