В Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство

В Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство

2023-04-27 12:57:43

2023-04-27 12:57:43

2023-04-27 12:57:43

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