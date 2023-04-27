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Захарова сравнила трагедию 2014 года в Одессе с событиями в Хатыни

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Фото: ТАСС/Верещагин Архип
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Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе — это повторение преступлений бандеровцев в Хатыни в 1943 году во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом заявила в четверг, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По сути киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили более 80 лет назад в белорусской Хатыни», — заявила она на брифинге по текущим вопросам внешней политики, комментируя гибель людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Захарова подчеркнула, что до сих пор не было проведено никаких расследований по этому делу.

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли. По тем, кто пытался выбраться, националисты стреляли. Полиция на помощь активистам не пришла. В тот день погибли 48 человек.

22 марта 1943 года нацисты и их пособники из числа украинских националистов подожгли белорусскую деревню Хатынь. В огне тогда погибли 149 человек, из них 75 детей.

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