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Путин поздравил Леонида Рошаля с 90-летием

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля с 90-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг, 27 апреля.

Президент в своем поздравлении отметил значимую общественную, просветительскую деятельность Рошаля, а также его «искреннюю заботу о сохранении и продолжении богатейших традиций отечественной медицины». Также Путин отметил, что Рошаль прошел большой профессиональный путь, добился успеха в важной, «по-настоящему благородной и милосердной работе». Российский лидер пожелал медику доброго здоровья и всего наилучшего, пишет сайт aif.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил Леонида Рошаля с юбилеем. Градоначальник назвал его «доктором с большим сердцем», а также отметил его высочайший профессионализм, чуткость, отзывчивость и обаяние, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Леонид Рошаль — профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости, высококвалифицированный детский хирург, специалист по неотложной хирургии и травматологии, медицине катастроф. Он является автором и соавтором порядка 250 научных работ, в том числе семи монографий, руководств по детской хирургии.

Стать врачом Рошаль решил еще в детстве, причем его, будущего детского доктора мира, всегда привлекала именно неотложная хирургия, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, Рошаль участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии и Нагорном Карабахе, отмечает телеканал «360».

Помимо этого Рошаль инициировал создание международных мобильных специализированных хирургических бригад для спасения детей, оказавшихся в зоне стихийных бедствий, техногенных катастроф и военных конфликтов, пишет RT.

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