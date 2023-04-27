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В Сети появился тизер нового сезона сериала «Черное зеркало»

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Фото: Netflix
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер шестого сезона сериала «Черное зеркало». Ролик доступен на YouTube-канале компании с 26 апреля.

Новых героев сериала сыграют Сальма Хайек, Аарон Пол, Джош Хартнетт, Зази Битц, Кейт Мара и Рори Калкин, пишет RT. Помимо этого, участие в съемках проекта приняли Бен Барнс, Химеш Патель, Дэниел Портман, Дэнни Рамирес и другие.

Действие сезона разворачивается в разных локациях, начиная от придорожного кафе и заканчивая космическим кораблем.

По словам создателей шоу, зрителей ожидает самый поразительный и долгожданный сезон. Премьера намечена на июнь 2023.

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Как отмечает телеканал «360», главные роли в прошлых сезонах исполняли такие голливудские актеры как Майли Сайрус, Эндрю Скотт, Энтони Маки и другие.

Как напоминает сайт kp.ru, премьера первого сезона «Черного зеркала» состоялась в 2011 году на телеканале Channel 4. Позже проект стали показывать на популярной американской стриминговой платформе Netflix.

В шоу рассказывается о влиянии технологий на жизнь общества ближайшего будущего. Каждый эпизод представляет собой отдельную историю, не связанную с предыдущими, отмечает телеканал «Звезда».

В 2019 году шоу «Черное зеркало» вошло в список лучших хоррор-сериалов всех времен по версии журнала Rolling Stone, пишет НСН.

25 апреля стало известно, что американская стриминговая платформа Netflix собирается инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею в течение следующих четырех лет. Решение было принято после встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля с одним из руководителей сервиса Тедом Сарандосом в Вашингтоне. Уточняется, что сервис будет помогать создавать корейские драмы, фильмы и реалити-шоу.

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