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Netflix заявил о планах инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею

Yonhap: Netflix инвестирует в Южную Корею $2,5 млрд за четыре года
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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Американская стриминговая платформа Netflix собирается инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею в течение следующих четырех лет. Об этом 25 апреля сообщило агентство Yonhap.

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Отмечается, что эта сумма вдвое превышает объем инвестиций в период с 2016 по 2022 год.

Решение было принято после встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля с одним из руководителей сервиса Тедом Сарандосом в Вашингтоне. Уточняется, что сервис будет помогать создавать корейские драмы, фильмы и реалити-шоу.

«Мы смогли принять это решение из-за нашего большого доверия к индустрии корейского контента, и мы будем продолжать делать отличные истории», — сказал Сарандос.

Кроме того, Юн Сок Ёль добавил, что инвестиции могут стать «большой возможностью» не только для южнокорейского контент-бизнеса, но и создателей контента и Netflix.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что Netflix инвестирует $900 млн в киностудию на месте бывшей военной базы в штате Нью-Джерси.

До этого, 14 июня, Netflix анонсировал запуск реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В компании пообещали, что новый проект станет крупнейшим из всех существующих реалити-шоу — в нем будут наибольшее число участников и крупнейший приз.

12 июня стриминговый сервис опубликовал 10-секундный тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» превзошел хит HBO «Игра престолов» по количеству просмотров связанных с ним роликов на видеохостинге YouTube. 17 октября Bloomberg оценил доходы Netflix от выпуска сериала «Игра в кальмара» почти в $900 млн, что является крупной суммой, учитывая, что на всё производство авторы потратили только $21,4 млн — около $2,4 млн за эпизод. Кроме того, после выхода сериала акции компании выросли на 7%.

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