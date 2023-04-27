Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

Астероид 2006 HV5, диаметр которого составляет около 300 м, подлетел к Земле на расстояние 2,4 млн км, что является его максимальным сближением в XXI веке. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН в Telegram-канале.

«В следующий раз столь же близко к нам астероид окажется лишь в апреле 2081 года», — отметили в Институте.

Как указали в ИПМ, во время сближения удалось сделать снимки астероида и получить подробные данные о нем. Так, удалось узнать, что период вращения объекта (около 3,6 ч), а также выяснилось, что его форма близка к сферической.

Астероид 2006 HV5 был открыт в апреле 2006 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 марта между орбитами Земли и Луны пролетел огромный астероид.

Астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 м пронесся на расстоянии примерно 160 тыс. км от Земли. Астрономы отмечают, что настолько большие космические объекты приближаются к нашей планете раз в десятилетие.